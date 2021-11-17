Стали известны соперники БК «Киев-Баскет» во втором этапе Кубка Европы ФИБА

«Киев-Баскет» пробился во второй этап Кубка Европы ФИБА. Киевская команда вышла в топ-16 турнира с первого в группе. Стали известны соперники украинского коллектива.

Во втором этапе «Киев-Баскет» сыграет с «Крайльсхаймом» (Германия), «Реджо-Эмилией» (Италия) и «Антверпом» (Бельгия).

Первый матч «Киев-Баскет» проведет на своей площадке 8 декабря. Соперником украинской команды будет «Антверп».

В плей-офф выходят первые два места группы.

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