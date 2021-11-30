Стали известны результаты голосования за победителя «Золотого мяча»

Лионель Месси опередил Роберта Левандовского на 33 балла.

Издание France Football опубликовало результаты голосования «Золотого мяча» 2021 года. Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси стал победителем, набрав 613 баллов. Совсем немного от аргентинца отстал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски — 580 баллов.

Тройку лучших замкнул полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (460 баллов). Также в пятерку попали два француза — Карим Бензема из мадридского «Реала» (239 баллов) и Нголо Канте из «Челси» (186 баллов).

Для Лионеля Месси этот «Золотой мяч» стал седьмым в карьере. Ранее аргентинец брал эту награду в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м годах.

Роберт Левандовски был главным претендентом в 2020 году, но France Football тогда отказался вручать «Золотой мяч», сославшись на пандемию коронавируса.

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