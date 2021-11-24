Стали известны пять участников плей-офф Лиги чемпионов

23 ноября состоялись матчи вторничной программы пятого тура Лиги чемпионов.

По их итогам определились еще две команды, которые обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Это «Челси», разгромивший на своем поле «Ювентус» со счетом 4:0, и «Манчестер Юнайтед», одолевший в гостях «Вильярреал».

Еще после четвертого тура путевки в плей-офф Лиги чемпионов гарантировали себе «Бавария», «Ювентус» и «Ливерпуль». Причем англичане досрочно выиграли свою группу. «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» благодаря своим победам в пятом туре тоже гарантировали себе первое место.

После ничьей «Барселоны» и «Бенфики» стало понятно, что «Динамо» в своей группе не сможет покинуть последнее место, то есть у чемпиона Украины не будет евровесны даже в Лиге Европы.



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