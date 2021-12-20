Стали известны причины задержки со сменой главного тренера в «Черноморце»

Единственная команда УПЛ, которая еще не определилась с планами подготовки к весенней части сезона — «Черноморец».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на сегодняшний день главным тренером одесситов продолжает оставаться Юрий Мороз.

По имеющейся информации, задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.

Только времени на раскачку у одесситов почти не осталось, если принять во внимание тяжелое турнирное положение «моряков» и то, что минувшей осенью за них были заявлены сразу 16 арендованных киевских динамовцев.

Напомним, что «Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.

Ранее мы сообщали о том, что главный претендент на пост главного тренера «Черноморца» Роман Григорчук посетил матч одесситов против «Металлиста 1925».

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