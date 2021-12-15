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Стали известны претенденты на покинувшего «Шахтер» Марлоса

Игорь Яслик
Игорь Яслик
15.12.2021
13:30
Новость
Футбол

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Марлос еще не определился, где продолжит карьеру.

У 33-летнего футболиста пока нет конкретных предложений, сообщает ресурс Goal.com. Есть информация, что Марлоса хотят видеть в своем составе бразильские клубы — действующий чемпион «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе». Также интерес к атакующему полузащитнику проявляют команды из Турции, Мексики и арабской части планеты.

Напомним, что Марлос ушел из «Шахтера» на правах свободного агента. Донецкий клуб не стал продлевать с ним контракт, который истекал в конце 2021 года. Марлос провел в «Шахтере» более семи лет. Он сыграл за «горняков» 287 матчей во всех турнирах, в которых забил 74 гола. Марлос в составе «Шахтера» стал четырехкратным чемпионом Украины.

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