Стали известны претенденты на покинувшего «Шахтер» Марлоса

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Марлос еще не определился, где продолжит карьеру.
У 33-летнего футболиста пока нет конкретных предложений, сообщает ресурс Goal.com. Есть информация, что Марлоса хотят видеть в своем составе бразильские клубы — действующий чемпион «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе». Также интерес к атакующему полузащитнику проявляют команды из Турции, Мексики и арабской части планеты.
Напомним, что Марлос ушел из «Шахтера» на правах свободного агента. Донецкий клуб не стал продлевать с ним контракт, который истекал в конце 2021 года. Марлос провел в «Шахтере» более семи лет. Он сыграл за «горняков» 287 матчей во всех турнирах, в которых забил 74 гола. Марлос в составе «Шахтера» стал четырехкратным чемпионом Украины.
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