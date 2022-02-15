Стали известны подробности ухода Эсеолы из «Актобе»

Как стало известно Meta-ratings, украинский форвард Адеринсола Эсеола не устроил тренерский штаб «Актобе», из-за чего покинул расположение команды.
Финансовый вопрос не стал определяющим фактором в сорвавшемся трансфере.
Эсеола несколько дней тренировался с «Актобе», однако принимать участие в контрольных матчах отказался. Также он не устроил тренерский штаб в тренировочном процессе.
Последним клубом 30-летнего форварда была «Ворскла», с которой был разоврван контратк в декабре прошлого года.
В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ.
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