Стали известны подробности ухода Эсеолы из «Актобе»

Как стало известно Meta-ratings, украинский форвард Адеринсола Эсеола не устроил тренерский штаб «Актобе», из-за чего покинул расположение команды.

Финансовый вопрос не стал определяющим фактором в сорвавшемся трансфере.

Эсеола несколько дней тренировался с «Актобе», однако принимать участие в контрольных матчах отказался. Также он не устроил тренерский штаб в тренировочном процессе.

Последним клубом 30-летнего форварда была «Ворскла», с которой был разоврван контратк в декабре прошлого года.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ.

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