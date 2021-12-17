Стали известны подробности контракта Миколенко с «Эвертоном»

Защитник киевское «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшее время перейдет в «Эвертон». Стали известны подробности трансфера 22-летнего украинца в английский клуб.
По информации The Guardian, сумма трансфера составит 21 миллион евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. Сам защитник «Динамо» подпишет контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что Миколенко проходит медосмотр в «Эвертоне».
В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.