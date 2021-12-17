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Стали известны подробности контракта Миколенко с «Эвертоном»

Павел Соловей
Павел Соловей
17.12.2021
16:23
Новость
Футбол

Защитник киевское «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшее время перейдет в «Эвертон». Стали известны подробности трансфера 22-летнего украинца в английский клуб.

По информации The Guardian, сумма трансфера составит 21 миллион евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. Сам защитник «Динамо» подпишет контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что Миколенко проходит медосмотр в «Эвертоне».

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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