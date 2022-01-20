Стали известны новые правила арендных договоров в мировом футболе

В ФИФА решили всерьез вмешаться в ситуацию с арендами в профессиональном футболе.

Ряд новых правил вступят в силу с июля 2022 года, сообщает официальный сайт мировой футбольной федерации.

Во-первых, максимальный срок аренды ограничен одним годом, минимальным — полугодием. При этом запрещена субаренда, то есть аренда игрока в третий клуб.

Во-вторых, в рамках одного сезона клуб не может арендовать более трех футболистов у другого клуба. Равно как нельзя отдать больше трех игроков в аренду в другой клуб.

В-третьих, постепенно будет сокращаться общее количество арендованных футболистов в заявке одного клуба. С июля 2022 года нельзя будет брать или отдавать в аренду более восьми футболистов. С июля 2024 года это количество сократится до шести игроков. При этом лимит не будет касаться футболистов, которым не исполнился 21 год.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона киевское «Динамо» отправило более десяти футболистов в аренду в «Черноморец», но в зимний перерыв это количество сократится. А «Шахтер» уже много лет сотрудничает с «Мариуполем» в плане аренд.

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