Стали известны кандидаты на место Шевченко в «Дженоа»

Положение Андрея Шевченко в «Дженоа» остается непростым.

После домашнего поражения от прямого конкурента в борьбе за выживание в Серии А «Специи» руководство генуэзского клуба всерьез рассматривало вариант с отставкой украинского специалиста. Однако в итоге Шевченко оставили на должности и дали еще один шанс.

Впрочем, увольнение украинца остается реальным вариантом в ближайшем будущем. Поэтому «Дженоа» уже сейчас составляет список возможных преемников Шевченко. Наиболее вероятными кандидатами считаются Роландо Маран и Давиде Баллардини. Во-первых, оба ранее работали с «Дженоа», причем Баллардини был предшественником Шевченко. Во-вторых, оба упомянутых специалиста до сих пор находятся на контракте с генуэзским клубом.

Также в шорт-листе «Дженоа» на должность нового главного тренера есть немец Бруно Лаббадиа и венгр Пал Дардаи, сообщает ресурс CalcioMercato.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что нужно «грифонам», чтобы сохранить место в Серии А.

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