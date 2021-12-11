Стали известны гонорары Ломаченко и Комми

В ночь с 11 на 12 декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях, украинец Василий Ломаченко встретится в ринге с бывшим обладателем титула в легком весе, ганцем Ричардом Комми.

За предстоящий бой Комми получит 700 000 долларов. Гонорар Ломаченко составил 750 тысяч долларов. Им обоим также гарантирована процентная доля прибыли от трансляции этой встречи на платформе ESPN.

Всего в профессиональном ринге украинец провел 17 боев, в которых одержал 15 побед (11 досрочно) и потерпел два поражения. В своем последнем бою, который состоялся в июне 2021 года, украинец нокаутировал Накатани Масаёси.

Всего в профессиональной карьере Комми провёл 33 боя, в которых одержал 30 побед (27 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Ганец в предыдущем бою, который прошел в феврале 2021 года, нокаутировал Джексона Маринеса.

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