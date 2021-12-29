Стали известны фамилии игроков «Динамо», которые могут отправиться в аренду в Румынию

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу хочет помочь игроками родному клубу – бухарестскому «Динамо». Румынское издание Gsp раскрыло имена 16 футболистов.

В Бухарест уже зимой могут отправиться Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.

На данный момент «Динамо» Бухарест занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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Источник: на место Миколенко в «Динамо» приехал защитник «Днепра-1»

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