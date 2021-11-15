Стали известны девять участников чемпионата мира в Катаре

По итогам матчей 14 ноября в отборочном турнире ЧМ-2022 европейской зоны определились еще три участника финальной части чемпионата мира в Катаре

Путевки на чемпионат мира 2022 года завоевали Хорватия, Сербия и Испания.

Сборная Хорватии обыграла Россию со счетом 1:0 и заняла первое место в своей группе. Сербия вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и обошла соперника в турнирной таблице. Испания с минимальным счетом обыграла Швецию (1:0) и осталась на 1-м месте в своей группе.

Из перечисленных групп в стыковые матчи прошли сборные России, Португалии и Швеции.

Уже известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания. Ранее право играть в финале ЧМ получили Катар — хозяйка турнира и сборная Бразилии.

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