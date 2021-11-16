Стали известны 11 участников чемпионата мира в Катаре

По итогам матчей 15 ноября в отборочном турнире ЧМ-2022 европейской зоны определились еще несколько участников финальной части чемпионата мира в Катаре
Путевки на чемпионат мира 2022 года 15 ноября завоевали Англия, Швейцария.
Уже известны 11 команд, которые сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. В европейской квалификации первые места в группах уже заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия, Испания, Англия и Швейцария. Ранее право играть в финале ЧМ получили Катар — хозяйка турнира и сборная Бразилии.
Ранее в стыковые матчи попали: Шотландия; Чехия; Швеция; Австрия;Северная Македония; Польша; Португалия, Уэльс; Италия.
В группах D, Е и G последние матчи будут сыграны 16 ноября.
Грозный — о главном матче отбора для сборной Украины и мотивации Франции.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.