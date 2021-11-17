Стали известны 10 сборных Европы, которые пробились на ЧМ в Катаре

Определились 10 сборных, которые получают прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре по итогам группового этапа отборочного турнира.

В список участников мирового первенства от Европы попали: Сербия; Испания; Швейцария; Дания; Бельгия; Франция; Хорватия; Германия; Англия; Нидерланды.

Еще три путевки на чемпионат мира, выделенные европейскому континенту, будут разыграны в стыковых матчах. В них примет участие и сборная Украины. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года

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