Стала известна заявка сборной Украины на матч отбора ЧМ-2023 с Северной Македонией

Тренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку национальной команды на матч против Северной Македонии в квалификации на чемпионат мира-2023.
Отметим, что в состав не попал центровой Владимир Герун, который не принимал участие в матче с Грузией (83:88) из-за повреждения. Игрока турецкого «Бююкчекмедже» заменит Дмитрий Скапинцев из «Киев-Баскета».
Заявка сборной Украины на матч против Северной Македонии:
защитники: Денис Лукашов («Прометей»), Виталий Зотов («Днепр»), Илья Сидоров («Прометей»), Иссуф Санон («Днепр»), Александр Липовый («Прометей»), Джером Рэндл («Будивельник»);
форварды: Богдан Близнюк («Будивельник»), Андрей Войналович («Киев-Баскет»), Вячеслав Петров («Прометей»), Сергей Павлов («Днепр»);
центровые: Дмитрий Скапинцев («Киев-Баскет»), Артем Пустовой («Гран-Канария», Испания).
Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта 29 ноября. Начало – в 19:00.
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