Стала известна зарплата Шевченко в «Дженоа»

Возможный приход Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского «Дженоа» обрастает новыми подробностями.

Итальянский журналист сообщает, что в генуэзском клубе бывший наставник национальной сборной Украины будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год без учета премиальных и бонусов. Контракт же будет заключен до конца сезона-2022/2023 с возможностью продления. В тренерский штаб Шевченко войдут Мауро Тассотти и Андреа Мальдера. Они ранее работали с Андреем Николаевичем в сборной Украины.

Известно, что Шевченко зарабатывал 2,5 миллиона евро в год в сборной Украины. Но он готов пойти на снижение оклада, так как хочет вернуться к тренерской работе и начал клубную карьеру. В качестве главного тренера Андрей Шевченко работал только со сборной Украины (2016-2021 годы), которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

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