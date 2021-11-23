Стала известна зарплата Петракова по новому контракту

После выхода сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 исполком УАФ принял решение подписать новый контракт с тренером национальной команды Александром Петраковым.
По информации ТаТоТаке, зарплата тренер сборной Украины Александра Петракова не изменилась после того, как он лишился приставки исполняющего обязанности.
Как и ранее, Петраков будет получать около 10 тысяч долларов в месяц.
Однако для Петракова и его тренерского штаба предусмотрены большие бонусы, если сборная сумеет пробиться на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
Сборная Украины 26 ноября узнает своего соперника в плей-офф отбора ЧМ-2022.
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