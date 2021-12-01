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Стала известна зарплата нового главного тренера женской сборной Украины

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
01.12.2021
11:58
Новость
Футбол

Женская сборная Украины не совсем удачно провела первые матчи под руководством нового главного тренера - испанца Луиса Кортеса. Сначала наши футболистки в отборочном цикле чемпионата мира сыграли вничью с шотландками (1:1), а затем уступили венгеркам (2:4).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua испанского специалиста приглашали в Украину создать боеспособную сборную с прицелом успешного выступления в финальной части чемпионата Европы 2025 года, заявку на проведение которого Украина уже подала.

По имеющейся информации, зарплата Кортеса в сборной Украины - в пределах 17 тысяч евро в месяц. При этом у главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова оклад около 220 тысяч гривен в месяц (плюс бонусы).

Напомним, что женская сборная Украины в своей группе отборочного цикла чемпионата мира пока занимает четвертое места, набрав четыре очка и имея игру в запасе.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

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