Стала известна сумма задолженности «Десны», из-за которой клуб получил бан от ФИФА

Недавно ФИФА вынесла решение по ситуации с «Десной», которая нарушила условия контракта со своим бывшим футболистом – румынским легионером Константином Димой.



Решением Палаты по разрешению споров ФИФА черниговский клуб обязан в ближайшее время выплатить игроку точную сумму в размере 407 600 долларов США. В противном случае «Десне» грозят серьезные санкции. При этом, как стало известно Meta-ratings.com.ua, у клуба накопились и другие долги, не только спортивные. Руководство занимает выжидательную позицию, в то же время ряд игроков уже покинули команду.

Еще у целой группы футболистов контракты заканчиваются летом нынешнего года, и продлевать их игроки не планируют.

Константин Дима перешел в «Десну» в январе прошлого года из «Астры» за 100 тысяч евро. Сыграв за черниговчан всего 1 минуту в УПЛ, румынский защитник летом в качестве свободного агента покинул клуб и ныне является игроком клуба УТА из города Арад.

Ранее полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в бельгийский клуб.

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