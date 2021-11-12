Фрибет 3000 UAH
Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Стала известна степень повреждения хавбека «Краматорска», арендованного у «Металлиста 1925»

12.11.2021
19:20
Новость
Эксклюзивы
Стала известна степень повреждения хавбека «Краматорска», арендованного у «Металлиста 1925»

Пятничный матч с «Агробизнесом» (1:1) футболист пропустил из-за травмы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, полузащитник Денис Ндукве, чей гол со штрафного принес «Краматорску» победу над «Кремнем» (1:0) в матче предыдущего тура, испытывает проблемы со спиной. По этой причине в прошлую субботу он был заменен после первого тайма в Кременчуге и не сыграл сегодня против «Агробизнеса». При этом велика вероятность того, что уже на следующей неделе футболист возобновит тренировки.

21-летний Ндукве играет в «Краматорске» на правах аренды из «Металлиста 1925». В 11 матчах чемпионата хавбек отметился 1 голом.

«Краматорск» занимает 9-е место в Первой лиге. Домашний дележ очков с «Агробизнесом» прервал безничейную серию желто-зеленых из 22 матчей. 

20 ноября команда Алексея Городова сыграет на выезде с «Подольем».

Ранее наш сайт сообщал, что «Краматорск» обсудит будущее двух игроков, арендованных у клубов УПЛ.

Также стало известно, что основной защитник «Оболони» может покинуть клуб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Горняк-Спорт» пополнился свободным агентом
«Горняк-Спорт» пополнился свободным агентом
Игрок молодежной сборной Украины может уйти из «Мариуполя»
Игрок молодежной сборной Украины может уйти из «Мариуполя»
«Александрии» предстоит решать вопрос о продлении аренды или выкупе прав на хавбека
«Александрии» предстоит решать вопрос о продлении аренды или выкупе прав на хавбека

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи