Стала известна расширенная заявка молодежной сборной Украины по хоккею на чемпионат мира

Молодежная сборная Украины по хоккею начала подготовку к чемпионату мира U-20 в дивизионе 1B.



Главный тренер команды Александр Бобкин огласил расширенную заявку, в которую вошли 30 хоккеистов.

Представители зарубежных клубов Артур Чолач, Даниил Трахт, Богдан Панасенко, Александр Шаповалов и Глеб Ткач присоединятся к сборной позднее, как и травмированный Алексей Дахновский.

До 7 декабря национальная команда будет тренироваться в Броварах, после чего отправится в Будапешт, где проведет товарищеские матчи с Венгрией (9 декабря) и Италией (10 декабря).

Молодежный чемпионат мира пройдет 12-18 декабря в Таллине. Украина на турнире сыграет против Эстонии, Японии, Франции, Польши и Словении.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Семен Майко, Назарий Сушак (оба — БСФК-Белый Барс), Дмитрий Кубрицкий (Сокол)

Защитники: Артур Чолач (Барри Кольтс, США), Андрей Евтухов (Спрингфилд, США), Арсен Палийчук (Твин Сити, США), Артем Гребеник, Алексей Дахновский, Артем Козловский (все — БСФК-Белый Барс), Александр Филимонов (Днепр), Артем Пономаренко, Владислав Сушков (оба — Сокол), Расим Абдулаев (Кременчуг)

Форварды: Денис Бородай, Владимир Трошкин, Сергей Стецюра, Артем Грабовецкий, Борис Андрющенко, Антон Баглай (все — БСФК-Белый Барс), Михаил Симчук, Даниил Коржилецкий, Денис Гончаренко (все — Сокол), Дмитрий Кобильник, Андрей Кривоножкин ( оба — Приднепровск), Даниил Трахт (Лукко U-18, Финляндия), Даниил Царьковский (Пантер, Эстония), Глеб Варава (Кременчуг), Глеб Ткач (Нака, Швеция), Богдан Панасенко (Анхораж, США), Александр Шаповалов (ТПС U-20, Финляндия)

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