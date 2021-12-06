Стала известна причина задержки рейса «Динамо» в Лиссабон

Делегация киевского «Динамо» до сих пор находится в аэропорте Борисполь, хотя еще в 16.00 чемпион Украины должен был вылететь в Лиссабон на матч шестого тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

Как сообщили Meta-ratings.com.ua в диспетчерской службе главного воздушного вокзала страны, задержка происходит по техническим причинам. Потребовалась замена самолета, который должен доставить «Динамо» в столицу Португалии.

«Динамо» прилетит в Лиссабон поздней ночью из-за необходимости замены самолета

Из-за необходимости найти новый воздушный лайнер вылет киевской делегации в Лиссабон состоится ориентировочно в 19.00-19.30, точно не раньше. Путь в Португалию занимает четыре часа 50 минут. То есть по времени Киева «Динамо» прибудет в Лиссабон глубокой ночью.



Ранее наш сайт сообщал, что действующий чемпион Украины не смог вовремя вылететь на матч с «Бенфикой».

Также наш сайт указал причину, по которой Томаш Кендзера не попал в состав делегации «Динамо».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

В шаге от медалей в эстафете: как сборная Украины провела второй этап Кубка мира

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.