Стала известна причина задержки рейса «Динамо» в Лиссабон

Делегация киевского «Динамо» до сих пор находится в аэропорте Борисполь, хотя еще в 16.00 чемпион Украины должен был вылететь в Лиссабон на матч шестого тура Лиги чемпионов против «Бенфики».
Как сообщили Meta-ratings.com.ua в диспетчерской службе главного воздушного вокзала страны, задержка происходит по техническим причинам. Потребовалась замена самолета, который должен доставить «Динамо» в столицу Португалии.
Из-за необходимости найти новый воздушный лайнер вылет киевской делегации в Лиссабон состоится ориентировочно в 19.00-19.30, точно не раньше. Путь в Португалию занимает четыре часа 50 минут. То есть по времени Киева «Динамо» прибудет в Лиссабон глубокой ночью.
Ранее наш сайт сообщал, что действующий чемпион Украины не смог вовремя вылететь на матч с «Бенфикой».
Также наш сайт указал причину, по которой Томаш Кендзера не попал в состав делегации «Динамо».
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