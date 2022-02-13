Стала известна причина отмены спаррингов «Черноморца» с грузинскими командами

За неполную неделю находящийся на тренировочном сборе в Турции одесский «Черноморец» отменил два контрольных матча с грузинскими командами. Оба — с «Сабуртало» и «Дилой» (они планировались на 8 и 13 февраля соответственно), должны были состояться в промежутках между играми «моряков» в рамках Winter Cup-2022.

У Романа Григорчука кадровые проблемы

Причиной отмены стал недостаточный кадровый потенциал команды, тренерский штаб которой намеревался использовать в спаррингах футболистов, не участвовавших в поединках турнира вовсе либо проведших на поле неполное игровое время. Из-за полученных за последние три недели повреждений главный тренер Роман Григорчук пока не может рассчитывать на целый ряд игроков — в частности, новичков Дугласа Бергквиста, Дмитрия Юсова и Назария Русина. Не в оптимальной форме после перенесенных еще во время первого сбора болезней находятся Кристиан Биловар и еще двое новобранцев «Черноморца» — Артем Сухоцкий и Николай Морозюк, а Евгений Мартыненко – после серьезной травмы, полученной в самом начале сезона-2021/22. Травмирован в данный момент и Бека Вачиберадзе, не поехавший с командой на второй турецкий сбор.



После состоявшегося накануне заключительного матча Winter Cup с «Вересом» футболисты одесской команды имеют возможность восстановиться и зализать раны в течение пяти дней. Как сообщил корреспонденту Meta-Ratings.com.ua Роман Григорчук, последний на сборе спарринг состоится 17 февраля. Соперником «моряков» будет чемпион Киргизии «Дордой» из Бишкека.

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