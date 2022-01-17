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Стала известна причина непопадания Малиновского в заявку на матч с «Интером»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
17.01.2022
12:14
Новость
Футбол

16 января состоялся центральный поединок 22-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Интером» (0:0).

Руслан Малиновский не попал в заявку команды из Бергамо на этот матч. Изначально считалось, что украинский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус. Однако позже оказалось, что Малиновский попал под действие нового ковид-протокола, который вступил в силу в Серии А с 10 января, сообщает ресурс TuttoAtalanta.

Согласно регламента, теперь не вакцинированные футболисты не имеют права посещать стадионы, на которых проходят матчи чемпионата Италии. Малиновский только сейчас предпринял шаги, чтобы получить первую дозу вакцины от коронавируса. Скорее всего, соответствующий сертификат украинец получит не раньше 6 февраля, то есть в ближайшие недели он окажется без игровой практики.

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