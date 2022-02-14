Стала известна оценка Малиновского за матч против «Ювентуса»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сыграл 30 минут в матче 25-го тура серии А против «Ювентуса».



Он появился на поле на 60-й минуте вместо Муриэля. Украинец получил оценку 7.6 по версии SofaScore. WhoScored оценил Руслана в 7.4.

На 76-й минуте он отличился забитым мячом. Руслан 26 раз коснулся к мячу, сделал 15 точных пасов (точность 88%), отдал 1 ключевую передачу, нанес 1 удар в створ ворот, сделал 1 точную обводку из двух, выиграл 4 единоборства из 5.

В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

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