Стал известен второй соперник «Динамо» на сборе в Турции

В понедельник, 31 января, для киевского «Динамо» начался второй учебно-тренировочный сбор во время зимней паузы, который бело-синие проводят в Турции.
Следом за победой над болгарским «Лудогорцем» (4:1) подопечные Мирчи Луческу сыграют с представителем чемпионата Сербии – «Чукаричками», сообщает пресс-служба киевлян.
Поединок состоится в среду, 2 февраля, на Mardan Stadium, начало – в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Динамо Киев» в YouTube, а также телеканал «Динамо TV».
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