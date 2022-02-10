Стал известен состав женской сборной Украины на спринт в биатлоне на Олимпиаде

11 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится спринтерская гонка в биатлоне среди женщин. Начало гонки — 11.00.

Олимпийскую сборную Украины в этом соревновании представят три участницы. Это Ирина Петренко (стартовый №15), Юлия Джима (№57) и Анастасия Меркушина (№70), которая заменила в команде сдавшую положительный тест на коронавирус Елену Билосюк.

Также не смогут помочь женской сборной Украины Валентина Семеренко, которая уже покинула Пекин из-за проблем со здоровьем, и заразившаяся ковидом на Играх Дарья Блашко.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о состоянии здоровья наших спортсменок.

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