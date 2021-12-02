Стал известен состав сборных Украины в спринте второго этапа Кубка мира в Эстерсунде

Завтра, 2 декабря, в шведском Швеция Эстерсунде пройдут спринтерские гонки у женщин и мужчин в рамках первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2021-2022.
Объявлены составы спринтов сборной Украины.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.
Женщины: Елена Билосюк, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Дарья Блашко.
Украинские болельщики смогут увидеть соревнования на телеканале «UA:Перший».
02.12.2021 - 14:45 - Спринт, женщины.
02.12.2021 - 17:30 - Спринт, мужчины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.