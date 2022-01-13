Стал известен состав сборной Украины в мужском спринте на Кубке мира в Рупольдинге

13 января в Рупольдинге пройдет мужской спринт на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины объявила состав команды на эту гонку.

11. Дмитрий Пидручный

29. Антон Дудченко

61. Артем Прима

67. Богдан Цымбал

110. Артем Тищенко

Стоит отметить, что главный тренер Юрай Санитра не включил в заявку Тараса Лесюка, который также находится в Рупольдинге в качестве запасного.

Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени.

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