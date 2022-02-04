Стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету на Олимпиаде

Сборная Украины по биатлону готовится к старту на зимней Олимпиаде в Пекине.
Тренеры определились с составом команды, которая будет защищать честь страны в смешанной эстафете. Были выбраны четыре биатлониста: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный.
Смешанная эстафета состоится 5 февраля, начало — 11.00. Украинская сборная попытается улучшить результат Пхенчхана-2018, когда наши в смешанной эстафете заняли седьмое место.
Ранее главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал о впечатлениях от погодных и климатических условий на зимней Олимпиаде в Пекине.
Главным тренером мужской сборной Украины по биатлону является Юрай Санитра.
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