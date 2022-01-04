Стал известен состав сборной Украины по биатлону на Кубок мира в Оберхофе

Сборная Украины по биатлону отправилась на первый в новом году этап Кубка мира, который традиционно состоится в немецком Оберхофе с 6 по 9 января. В состав команды вошли 11 биатлонистов: 5 женщин и 6 мужчин, сообщает biathlon.com.ua.

Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова, Екатерина Бех.

Еще три спортсменки первой команды - Елена Билосюк, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко - в данный момент вместе с тренером Александром Кравченко продолжают в Поклюке подготовку к шестому этапу Кубка мира в Рупольдинге.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

На пятом этапе Кубка мира запланированы спринты, смешанные эстафеты и гонки преследования.

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