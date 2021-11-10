Стал известен состав сборной Украины на матчи с Италией и Венгрией

Сборной Украины по хоккею предстоит поучаствовать в турнир Euro Hockey Challenge, который состоится в Будапеште. Там наша команда сыграет против сборных Италии (12 ноября) и Венгрии (13 ноября).

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук определился с заявкой на турнир. В изначальном списке было 30 хоккеистов, однако заявку пришлось сократить.

Вратари: Дмитрий Кубрицкий («Сокол»), Олег Петров («Рулав Одд»).

Защитники: Виталий Андрейкив, Филипп Пангелов-Юлдашев (оба –«Донбасс»), Денис Матусевич («Мариуполь»), Иван Сысак («Сокол»), Павел Таран («Краматорск»), Евгений Ратушный («Днепр»), Всеволод Толстушко («Кременчуг»).

Нападающие: Никита Буценко, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Виталий Лялька, Александр Пересунько (все - «Донбасс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко (все - «Кременчуг»), Роман Благой, Вадим Мазур, Александр Костиков (все - «Мариуполь»), Андрей Михнов, Дмитрий Нименко (оба - «Сокол»).

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