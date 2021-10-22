Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по боксу

Сборная Украины по боксу определилась с заявкой на чемпионат мира среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

Главной новостью стало отсутствие в списке серебряного призера Олимпиады в Токио Александра Хижняка. В Федерации бокса Украины такое неожиданное решение объяснили тем, что известный боксер не принимал участие в национальном чемпионате.

Впрочем, еще в конце сентября главный тренер национальной сборной Леонид Лоивский рассказал, что Александр Хижняк получил травму, которая лишает его шансов поучаствовать в чемпионате мира.

Честь Украины на мировом форуме в Сербии защитят:

48 кг – Андрей Ефимович

51 кг – Александр Корнев

54 кг – Эльмир Набиев

57 кг – Олег Чулячеев

60 кг – Максим Жигаров

63,5 кг – Денис Песоцкий

67 кг – Виктор Петров

71 кг – Юрий Захареев

75 кг – Иван Папакин

80 кг – Богдан Толмачев

86 кг – Сергей Горсков

92 кг – Роберт Мартон

+92 кг – Цотне Рогава

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