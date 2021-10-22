Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по боксу

Сборная Украины по боксу определилась с заявкой на чемпионат мира среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.
Главной новостью стало отсутствие в списке серебряного призера Олимпиады в Токио Александра Хижняка. В Федерации бокса Украины такое неожиданное решение объяснили тем, что известный боксер не принимал участие в национальном чемпионате.
Впрочем, еще в конце сентября главный тренер национальной сборной Леонид Лоивский рассказал, что Александр Хижняк получил травму, которая лишает его шансов поучаствовать в чемпионате мира.
Честь Украины на мировом форуме в Сербии защитят:
48 кг – Андрей Ефимович
51 кг – Александр Корнев
54 кг – Эльмир Набиев
57 кг – Олег Чулячеев
60 кг – Максим Жигаров
63,5 кг – Денис Песоцкий
67 кг – Виктор Петров
71 кг – Юрий Захареев
75 кг – Иван Папакин
80 кг – Богдан Толмачев
86 кг – Сергей Горсков
92 кг – Роберт Мартон
+92 кг – Цотне Рогава
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