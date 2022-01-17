Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по футзалу

Сборная Украины по футзалу отправилась на чемпионат Европы, который состоится в Нидерландах. Главный тренер нашего «национала» Александр Косенко назвал список 14 футболистов, которые представят страну на континентальном форуме, сообщает официальный сайт УАФ.
Вратари: Кирилл Ципун, Юрий Савенко;
Полевые игроки: Петр Шотурма, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
На групповом этапе сборная Украины сыграет с Нидерландами (19 января), Сербией (23 января) и Португалией (28 января). В четвертьфинал турнира выходят две лучшие команды группы.
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