Стал известен состав молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи отбора

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с персонами 23 футболистов, которые вызваны на матчи квалификации Евро-2023 против Северной Македонии и Сербии.

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирилл Фесюн («Колос»), Анатолий Трубин («Шахтер»).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо»), Арсений Батагов («Днепр-1»), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч («Рух»), Максим Таловеров («Ческе Будеевице»), Дмитрий Капинус («Шахтер»).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – «Шахтер»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Владимир Бражко («Динамо»), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив ( «Металлист 1925»), Николай Михайленко («Черноморец»), Даниил Алефиренко («Заря»), Иван Желизко («Валмиера»).

Нападающие: Богдан Вьюник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен»).

Также 12 игроков попали в резервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все – «Черноморец»), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба – «Заря»), Роман Дидык («Рух»), Даниил Кравчук («Ворскла»), Богдан Порох («Металлист»), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – «Минай»).

Матч с Северной Македонией пройдет 11 ноября в Скопье, против Сербии — 16-го во Львове. Сбор начнется 8 ноября.

Сборная Украины U-21 после четырех туров занимает второе место в группе H. На Евро-2023 выйдут девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.

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