Стал известен состав корзин жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Несмотря на то, что матч группы F между «Аталантой» и «Вильярреалом» был перенесен на четверг, 9 декабря, из-за обрушившегося на Бергамо снегопада, стали полностью известны корзины при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сеяные: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Ювентус».
Несеяные: «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал»/«Аталанта», «Зальцбург», «Челси».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря. Начало – в 13:00.
Первый матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные — 8,9, 15 и 16 марта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.