Стал известен состав футзальной сборной Украины на матчи с Испанией

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил список игроков, которые отправятся на товарищеские матчи со сборной Испании. Обе встречи будут выездными, они состоятся 15-го и 16 ноября.
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба — «Продэксим»);
Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец, Николай Микитюк, Игорь Корсунь (все— «Продэксим»), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый (все — «ХИТ»), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все — «Ураган»).
С 13-го по 15 ноября сборная Украины проведет мини-сбор в Броварах.
Ранее ивано-франковский «Ураган» пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов.
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