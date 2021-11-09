Стал известен состав футзальной сборной Украины на матчи с Испанией

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко огласил список игроков, которые отправятся на товарищеские матчи со сборной Испании. Обе встречи будут выездными, они состоятся 15-го и 16 ноября.

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба — «Продэксим»);



Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец, Николай Микитюк, Игорь Корсунь (все— «Продэксим»), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый (все — «ХИТ»), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все — «Ураган»).

С 13-го по 15 ноября сборная Украины проведет мини-сбор в Броварах.

Ранее ивано-франковский «Ураган» пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов.

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