Стал известен соперник сборной Украины в матче за бронзу чемпионата Европы по футзалу

Завершился второй полуфинальный поединок чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Испании в первом тайме забила два безответных гола в ворота португальцев усилиями Рауля Гомеса и Чино.

Однако действующие чемпионы мира и Европы не сдались. Португальцы и в первом тайме создали немало моментов, а после перерыва к ним пришла и реализация. На 29-й минуте Бруно Коэльо с пенальти отыграл один мяч. В оставшееся время Зики, который ранее забивал Украине, успел сделать дубль. Решающий гол он забил за 79 секунд до конца основного времени

Таким образом сборная Украины 6 февраля в матче за бронзу сразится со сборной Испании. Начало игры — 15.30. Сборная Испании является семикратным чемпионом Европы, также в ее активе два серебра и две бронзы. Испанцы брали медали на всех состоявшихся континентальных форумах. Украина становилась серебряным призером Евро в 2001-м и 2003 годах.

В финале 6 февраля сборная Португалии встретится с россиянами, которые с трудом удержали победу в матче с Украиной.

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