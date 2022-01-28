Стал известен соперник Надаля в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.

Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 36 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 35 виннеров и 32 неточности.

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Свитолина разгромно проиграла белоруске Азаренко на Australian Open

Муж Свитолиной вышел в четвертьфинал Australian Open

Стал известен первый финалист Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.