Стал известен соперник Надаля в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут.
Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 36 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 35 виннеров и 32 неточности.
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева.
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