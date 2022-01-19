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Стал известен призовой фонд зимнего турнира в Турции

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
19.01.2022
12:53
Новость
Эксклюзивы
Стал известен призовой фонд зимнего турнира в Турции

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги. Соревнования пройдет с 3 февраля по 12 февраля.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч у.е.

В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».

Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2/3».

Ранее был опубликован календарь турнира Winter Cup 2022 в Турции.

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