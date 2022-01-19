Стал известен призовой фонд зимнего турнира в Турции

19.01.2022
12:53
Новость
Эксклюзивы
В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги. Соревнования пройдет с 3 февраля по 12 февраля.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч у.е.
В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».
Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2/3».
Ранее был опубликован календарь турнира Winter Cup 2022 в Турции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Обалденный трансфер: Ярославский заинтриговал словами о еще одном новичке «Металлиста»:
«Металлист» подпишет вратаря «Олимпика»
Ярославский: целая армия легионеров и украинцев пополнит «Металлист»
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.