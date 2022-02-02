Стал известен первый финалист Кубка Африканских наций

2 февраля в рамках полуфинала КАН Сенегал встретился с Буркина-Фасо.



Первый тайм завершился вничью 0:0. Во второй половине поединка тоже долго голов не было. Но с 70-й минуты сенегальцы дважды забили после точных ударов Диалло и Гейе. Туре на 82-й минуте один гол отквитал. Но точку в матче все равно поставил Сенегал, а именно Мане! Как итог, Сенегал победил со счетом 3:1.

КАН. Полуфинал

Буркина-Фасо – Сенегал – 1:3 (0:0)

Голы: Туре, 82 – Диалло, 70, Гейе, 76, Мане, 87.

Сенегал сыграет в финале с победителем пары Египет – Камерун.

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