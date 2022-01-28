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Стал известен первый финалист Australian Open

Павел Соловей
Павел Соловей
28.01.2022
09:24
Новость
Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв итальянца Маттео Берреттини. Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 5 раз подал навылет, активно выиграл 28 очков и допустил 19 невынужденных ошибок. На счету Берреттини 14 эйсов, 38 виннеров и 39 неточностей.

Australian Open. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) – Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

В финале Рафаэль сразится против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).

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