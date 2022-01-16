Стал известен календарь турнира Winter Cup 2022 в Турции

Опубликовано расписание турнира Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля. В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».
Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2/3».
Расписание матчей
03.02. 19:00. «Полесье» – «Верес»
04.02. 19:00. «Металлист» – «Черноморец»
07.02. 19:00. «Полесье» – «Черноморец»
08.02. 19:00. «Металлист» – «Верес»
11.02. 19:00. «Полесье» – «Металлист»
12.02. 19:00. «Верес» – «Черноморец»
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