Стал известен календарь турнира Winter Cup 2022 в Турции

Опубликовано расписание турнира Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля. В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».

Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1/2/3».

Расписание матчей

03.02. 19:00. «Полесье» – «Верес»

04.02. 19:00. «Металлист» – «Черноморец»

07.02. 19:00. «Полесье» – «Черноморец»

08.02. 19:00. «Металлист» – «Верес»

11.02. 19:00. «Полесье» – «Металлист»

12.02. 19:00. «Верес» – «Черноморец»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Два игрока «Металлиста» могут вернуться в «Краматорск»

«Металлист» подписал аргентинского хавбека

Опытный полузащитник покинет «Металлист»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.