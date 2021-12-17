Стал известен календарь сборной Украины в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной Украины в предстоящем розыгрыше Лиги наций. Сине-желтые стартуют в июне выездными матчами против Ирландии и Шотландии, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ирландия — Украина, 4 июня
Шотландия — Украина, 7 июня
Украина — Армения, 11 июня
Украина — Ирландия, 14 июня
Армения — Украина, 23 сентября
Украина — Шотландия, 26 сентября
Победитель квартета выйдет в Дивизион A, а команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион C. Первый тур нового розыгрыша Лиги наций пройдет 2-4 июня.
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