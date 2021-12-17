Стал известен календарь сборной Украины в Лиге наций

Стало известно расписание матчей сборной Украины в предстоящем розыгрыше Лиги наций. Сине-желтые стартуют в июне выездными матчами против Ирландии и Шотландии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ирландия — Украина, 4 июня

Шотландия — Украина, 7 июня

Украина — Армения, 11 июня

Украина — Ирландия, 14 июня

Армения — Украина, 23 сентября

Украина — Шотландия, 26 сентября

Победитель квартета выйдет в Дивизион A, а команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион C. Первый тур нового розыгрыша Лиги наций пройдет 2-4 июня.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

Маркевич: жребий для сборной Украины в Лиге наций можно считать удачным

Меликян – о жеребьевке Лиги наций: по уровню мастерства Украина сильнее Армении

Мхитарян: хорошо знаем возможности украинцев

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.