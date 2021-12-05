Стал известен ближайший соперник украинского бойца Амосова

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) вскоре должен провести следующий поединок. Об этом сообщил президент организации Скотт Кокер.

«У нас будет много больших боев. Думаю, что Ярослав Амосов подерется с Майклом Пейджем в первом квартале либо в начале второго», - приводит слова Кокера MMA Junkie:.

Отметим, что в прошлом поединке Майкл Пейдж (20-1) победил Дугласа Лиму (32-10), у которого Амосов отобрал титул.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

«Если победим «Динамо», в раздевалке могут быть бонусы». Вирт — о матче тура, Шевчуке и сезоне

Малиновский, Матвиенко, но без Зинченко: пять воспитанников «Шахтера», которым помогли аренды

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.