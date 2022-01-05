Стаховский закончил турнир в Мельбурне по итогам первого матча

Сергей Стаховский, который выступил в парном разряде со словаком Йозефом Коваликом, не смог продвинуться дальше первого круга турнира Melbourne Summer Set.

Украинец и его напарник проиграли американо-немецкому дуэту Маркоса Гирона и Доминика Кепфера в двух сетах — 3:6, 3:6. Матч длился один час две минуты. Призовой фонд этого соревнования составляет более полумиллиона долларов.

Ранее поражение в первом круге турнира в Мельбурне потерпела украинка Марта Костюк, которая была сеянной под высоким восьмым номером.

Melbourne Summer Set, ATP 250

Первый круг

Сергей Стаховский/Йозеф Ковалик (Украина/Словакия) — Маркос Гирон/Доминик Кепфер (США/Германия) — 3:6, 3:6

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