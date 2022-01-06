Стаховский высказался о том, что Джоковича не пускают в Австралию

Украинский теннисист Сергей Стаховский (ATP №220) прокомментировал тот факт, что первую ракетку мира Новака Джоковича не пускают в Австралию на Australian Open.
«Когда в следующий раз кто-то скажет вам: «Спорт вне политики», вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое эго не позволяет лучшему теннисисту мира въехать в страну, в которую правительственные институты разрешили въезд», – сказал Стаховский.
К слову, Джокович оспаривает решение пограничной службы Австралии об аннулировании его визы.
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