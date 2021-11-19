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Стаховский вышел в полуфинал челленджера во Франции

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.11.2021
22:12
Новость
Теннис

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) победил Норберта Гомбоша (№119 ATP) из Словакии в 1/4 финала челленджера ATP во французском По – 6:4, 1:6, 7:6(5).

Матч длился 2 часа 12 минут.

Стаховский совершил 7 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, выиграл 11/14 геймов на своей подаче.

Это была 5-я встреча теннисистов и вторая победа для украинца.

В полуфинале Стаховский сыграет с победителем матча Фелисиано Лопес – Раду Албот.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES. ATP Challenger Tour. По, Франция. 15-21 ноября. Третий круг

Сергей Стаховский (УКРАИНА) – Норберт Гомбош (СЛОВАКИЯ) – 6:4, 1:6, 7:6(5)

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