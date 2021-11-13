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Стаховский выиграл парный турнир в Братиславе

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
23:48
Новость
Теннис

Украинец Сергей Стаховский и словак Филип Хорански стали победителями парного челленджера в Братиславе.

Украино-словацкий дуэт в финальном матче обыграл еще одного украинского теннисиста Дениса Молчанова и представителя Казахстана Александра Недовесова.

Стаховский и Хорански одержали победу в двух сетах, победив соперников со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

ATP Challenger Tour. Братислава. Финал

Сергей Стаховский (Украина) / Филип Хорански (Словакия) - Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) 2:0 (6:4, 6:4)

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