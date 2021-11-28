Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал проигранный матч Кубка Дэвиса против восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда, а также объяснил нюансы относительно решения о завершении карьеры в сборной.



«К сожалению, несколько розыгрышей завершились не так, как это должно было быть. Каспер очень хорошо физически подготовлен, он потащил очень много ударов, которые обычный игрок не смог бы вернуть. Это заставляло меня делать еще один дополнительный удар. На тай-брейке был момент, когда Касперу немного повезло, но это теннис. Не всегда получается по-твоему. Это был хороший матч, к сожалению, он завершился не в нашу пользу.

Я написал «возможно, это мой последний матч за команду. К сожалению, он таким стал. Если бы сегодня мы сделали маленькое чудо и выиграли у Норвегии, то, скорее всего, я бы продолжил выступления, потому что у меня была цель попасть в Мировую группу.

Решение принималось, исходя из многих факторов. Оно далось нелегко, но оно далось.

Я же не сказал, что вообще прощаюсь с теннисом. Решение касается только выступления за сборную. Карьера продолжается, но, скорее всего, она будет продолжаться недолго», - цитирует Стаховского Sport.ua.

Также украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ.



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